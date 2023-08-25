"Пародия на правосудие": визит Трампа в тюрьму штата Джорджия вызвал волну мемов

Пребывание в тюрьме бывшего президента США продлилось около 20 минут

Арестован, но остался на свободе. В США тема номер один - скоротечный визит Дональда Трампа в тюрьму штата Джорджия. Событие, без преувеличения, историческое. Впервые в американской истории на бывшего главу государства завели официальную карточку исправительного учреждения. Все в рамках уголовного дела о якобы вмешательстве в выборы 2020 года.

Высокий блондин с голубыми глазами, весом 97 килограммов с серьезным выражением лица. Снимок, который приложили к делу вместе с карточкой арестанта. Это событие века, если не всей 200-летней истории США.

"Он мог бы улыбнуться, он мог бы выглядеть более добродушно. Но на этом фото он как бандит! Я думаю, этим прокуроры хотели подать такой знак запугивания", - заявил Джон Болтон, бывший советник президента США по национальной безопасности.

Впрочем, запугать бывшего американского президента, которого уже обвиняют в громких преступлениях, сложно. Федеральное управление гражданской авиации США для усиления эффекта ввело ограничения на полеты в районе округа Фултон. Меры предосторожности - словно дело заведено на самого опасного в мире преступника. Грохот полицейских мотоциклов был слышен за несколько кварталов, полицейские возводили баррикады от разъяренных сторонников Трампа.

Гигантские флаги с лозунгом трамписты растянули на фоне самой худшей тюрьмы в штате Джорджия. Вспышки чесотки, смерти заключенных от истощения. Живописная картина внутри даже не требует пояснений. Бывшего главу Белого дома, которого обвиняют в попытке пересмотреть итоги президентских выборов, даже обыскали, а потом сняли отпечатки пальцев. Поводом для обвинений в адрес экс-президента и его подельников стал телефонный звонок в январе 21 года, во время которого якобы Дональд Трамп предлагал госсекретарю Джорджии помочь с несколькими тысячами голосов. Вместе с бывшим президентом по делу проходят еще 18 человек. Это уже четвертое уголовное дело, заведенное на Трампа после того, как он принял решение участвовать в президентской гонке.

Пока Дональд Трамп был в тюрьме, нынешний президент США не терял время. Впрочем, большинству американцев было не до этого. Они прикованы к экранам телевизоров. Не остался в стороне и известный предприниматель Илон Маск. О том, что происходило в тюрьме Фултон, можно было только догадываться. Волна мемов накрыла Соединенные Штаты.

Но фантазиям американцев быстро пришел конец. 200 тысяч долларов заплатил Трамп в качестве залога. И вышел к сторонникам."То, что здесь произошло, является пародией на правосудие. Мы не сделали ничего плохого. Я не сделал ничего плохого, и все это знают. Вмешательство в выборы. Они пытаются вмешаться в выборы. Ничего подобного в нашей стране раньше не было. Это их способ агитации. Но они не учли того, что у меня очень хорошая поддержка", - заявил Трамп.

В этом он прав. Интервью Трампа, которое он накануне ареста дал Такеру Карлсону, набрало четверть миллиарда просмотров. Пребывание в тюрьме бывшего президента США продлилось от силы 20 минут. После чего он спокойно уехал.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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