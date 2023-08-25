Песчаная буря обрушилась на юго-восток Ирана

Пострадали сотни человек

По меньшей мере один человек погиб, несколько сотен пострадали в результате песчаной бури, которая обрушилась на юго-восток Ирана.

Видео, снятое в провинции Систан и Белуджистан, напоминает кадры из фильма - катастрофы: над землей возвышаются гигантские облака пыли, порывы ветра достигают ураганной силы. Находиться на улице невозможно, а водителям, рискнувшим отправиться в путь, приходиться передвигаться практически наощупь.

Временами видимость на дорогах падает до нуля. В некоторых районах ситуацию усугубляют сильные ливни. По прогнозам синоптиков, буря продлится еще около недели.

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