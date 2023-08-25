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В Китае заявили о начале новой валютной эпохи после саммита БРИКС

09:49
  • пятница
  • 25 августа 2023

Доллар утрачивает господство в мировой финансовой системе

Прошедший саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) создал хорошие предпосылки для новой эпохи в развитии международных валютных отношений. Такое мнение высказывают обозреватели газеты China Daily.

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Стремление к формированию более толерантного и равноправного экономического ландшафта свидетельствует, что страны с формирующейся рыночной экономикой придерживаются общих взглядов, пишет издание.

При этом, в отличие от США, БРИКС делает акцент на сотрудничестве, продвигая новую стратегию "в условиях ограничений, диктуемых единственной доминирующей валютой", подчеркивается в материале.

Российский лидер Владимир Путин, выступавший на саммите БРИКС по видеосвязи, рассказал об укреплении сотрудничества между странами объединения. Дедолларизация, диверсификация цепочек поставок, развитие цифровой экономики, справедливый трансфер технологий — вот лишь неполный список направлений, по которым укрепляется пятистороннее сотрудничество в рамках БРИКС.

Обсуждается и тема создания единой валюты БРИКС. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что это приведет к росту инвестиционной привлекательности организации.

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