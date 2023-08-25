Группа штурмовиков ВСУ подорвалась на минах под Красным Лиманом

Украинские войска несут большие потери

Штурмовая группа ВСУ подорвалась на минах на краснолиманском направлении. Штурмовики понесли значительные потери, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По словам военного эксперта, группа украинских боевиков численностью до взвода, используя рельеф местности в районе Серебрянского лесничества попыталась приблизиться к российским наблюдательным постам. Однако, не дойдя до цели около 100 метров, штурмовики вошли в зону поражения противопехотных мин направленного действия МОН-100.

Мины были приведены в действие российскими военными при помощи дистанционного управления со скрытого наблюдательного пункта. Украинская штурмовая группа была рассеяна и, понеся значительные потери, вернулась на исходные позиции. Точных данных о количестве уничтоженных украинских военнослужащих нет. Однако Минобороны России накануне сообщало о 80 ликвидированных боевиках ВСУ на краснолиманском направлении, передает РИА Новости.

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