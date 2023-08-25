Собянин: Пять новостроек программы реновации передано под заселение в Зеленограде

Порядка 670 семей уже живут в новых квартирах

В Зеленограде программа реновации идет полным ходом. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Мэр отметил, что порядка 670 семей уже живут в новых квартирах, и около 480 семьям город помог с переездом.

"Уже передали под заселение пять новостроек – три в Крюково и две в Старом Крюково. Еще одну ввели в эксплуатацию и готовим для новоселов. Сюда переезжают жители 11 старых домов. Полностью освободили и снесли пять из них – сформировали на их месте территории для будущего строительства", сообщил Собянин.

С января 2023 года мэр Москвы утвердил 27 новых территорий для строительства домов по программе реновации столичного жилфонда.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена Сергеем Собяниным в августе 2017 года. В нее включено 5175 домов.

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