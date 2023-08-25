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Пять человек госпитализированы в результате отравления шаурмой в Москве

09:59
  • пятница
  • 25 августа 2023

Роспотребнадзор опечатал подозрительное кафе

Роспотребнадзор закрыл и опечатал кафе "Бистро-24" на севере Москвы. Пятеро посетителей этого заведения попали в больницу, отведав приготовленной в общепите шаурмы.

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Специалисты ведомства, проверив заведение быстрого питания, выяснили, что сроки годности и качество продуктов, из которых изготавливаются блюда, невозможно. На упаковках отсутствует маркировка, нет документации. Полуфабрикаты для шаурмы готовились в антисанитарных условиях, наполнители для закусок хранились без охлаждения, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Этим список нарушений не ограничился. Работники заведения работали без медицинских книжек,  в кафе не проводилась влажная уборка. Роспотребнадзор изъял и забраковал более 180 килограммов продуктов. Точные причины отравления посетителей устанавливают в лаборатории.

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