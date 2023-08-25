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Балицкий объяснил, почему ВСУ не наносят удары по Запорожской АЭС

10:17
  • пятница
  • 25 августа 2023

Ответ не заставит себя ждать

Украина не наносит удары по Запорожской атомной электростанции, понимая, что в ответ Россия ударит по украинским атомным объектам. Об этом в пятницу, 25 августа, рассказал временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Сальдо.

Политик предупредил, что при подобном варианте развития событий этот сценарий затронул бы и европейские страны, поэтому "противник сегодня не активен в этом вопросе", сообщает РИА Новости.

При этом 9 августа сообщалось, что сотрудники российских спецслужб перехватили летевший в сторону Запорожской АЭС ударный беспилотник ВСУ. Источник подчеркнул, что благодаря профессионализму сотрудников российских спецслужб дрон был вовремя "перехвачен и посажен".

Глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщал, что украинские войска готовят операцию по форсированию Днепра и захвату Запорожской АЭС. Противник сосредоточил силы в Никополе и Марганце Днепропетровской области, откуда планировал форсировать пересохшее Каховское водохранилище в районе Энергодара и Запорожской АЭС.

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