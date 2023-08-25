ФСБ заявила о причастности украинских спецслужб к поджогам в России

Россиян предостерегли от вовлечения в диверсии

За поджогами объектов Минобороны, МВД и РЖД стоят украинские спецслужбы.

С начала проведения специальной военной операции (СВО) в Telegram-каналах по поиску работы, онлайн-казино и наркомагазинах резко выросло число предложений "быстрого заработка". Под влияние украинских агентов чаще всего попадают молодежь, пожилые люди, маргиналы и психически больные, которые не осознают тяжести своих действий.

"Результаты проведенных ФСБ расследований поджогов <…> свидетельствуют о прямой причастности к их организации украинских спецслужб", - заявили в пресс-службе Федеральной службы безопасности России (ФСБ).

Кроме того, еще одним инструментом являются мошеннические звонки якобы от служб безопасности, сотрудников СКР, МВД и ФСБ. Жертву с помощью психологических манипуляций не только убеждают перевести деньги на "безопасные счета", чтобы де-факто профинансировать украинские войска, но и склоняют к поджогам.

Вербовщики утверждают, что наказание будет несерьезным, а все издержки покроет гонорар, однако на деле оказывается, что все действия квалифицируются по куда более серьезным статьям - террористический акт, диверсия и другим. Сроки наказания - до 19 лет колонии.

"Помните – реальные сотрудники банков, правоохранительных органов, государственных учреждений и ведомств никогда не звонят по мессенджерам и не пересылают фотографии своих документов", - предупредили в ФСБ.

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