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В Белгородской области за сутки зафиксировали более 70 прилетов со стороны ВСУ

11:18
  • пятница
  • 25 августа 2023

Украина продолжает обстреливать приграничный российский регион

Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области более 70 боеприпасов, причинен имущественный ущерб, но жертв нет. Об этом в пятницу, 25 августа, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
Три человека погибли при обстреле белгородского санатория

Как написал политик в своем Telegram-канале, под обстрелы попали населенные пункты в Шебекинском и Валуйском округах, в Белгородском районе. Повреждения получили шесть домовладений и два автомобиля.

Несколькими днями ранее ВСУ сбросили с беспилотника две гранаты на территорию санатория в Белгородской области, а затем устроили обстрел. В результате погибли трое мирных жителей.

Заместитель генерального секретаря ООН Розмари ДиКарло заявила, что всемирная организация обеспокоена обстрелами российских приграничных населенных пунктов и атаками беспилотников по городам России. Она подчеркнула, что атаки украинских неонацистов по объектам гражданской инфраструктуры России являются "грубейшим" нарушением международного права.

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