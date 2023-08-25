В Белгородской области за сутки зафиксировали более 70 прилетов со стороны ВСУ

Украина продолжает обстреливать приграничный российский регион

Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области более 70 боеприпасов, причинен имущественный ущерб, но жертв нет. Об этом в пятницу, 25 августа, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

Как написал политик в своем Telegram-канале, под обстрелы попали населенные пункты в Шебекинском и Валуйском округах, в Белгородском районе. Повреждения получили шесть домовладений и два автомобиля.

Несколькими днями ранее ВСУ сбросили с беспилотника две гранаты на территорию санатория в Белгородской области, а затем устроили обстрел. В результате погибли трое мирных жителей.

Заместитель генерального секретаря ООН Розмари ДиКарло заявила, что всемирная организация обеспокоена обстрелами российских приграничных населенных пунктов и атаками беспилотников по городам России. Она подчеркнула, что атаки украинских неонацистов по объектам гражданской инфраструктуры России являются "грубейшим" нарушением международного права.

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