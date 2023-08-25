Собянин: В Сколкове построят корпуса Московского квантового кластера

Работы планируют завершить к концу 2024 года

Мэр столицы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале рассказал о грантовой поддержке создания Московского квантового кластера.

"Выделим грант на строительство корпусов Московского квантового кластера в "Сколково". В них разместятся 27 лабораторий и 15 научных групп Российского квантового центра, стартапы и мелкосерийное производство. Планируем, что все работы по созданию Московского квантового кластера завершим в IV квартале 2024 года", – сообщил Собянин.

По его словам, общий объем инвестиций в этот проект превысит шесть миллиардов рублей.

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