Украина винит в своих ошибках кусты и погоду

В Службе внешней разведки (СВР) России заявили о провале контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Украина пытается оправдать неудачи на поле боя любыми доступными способами, заявил глава СВД Сергей Нарышкин на круглом столе по случаю 80-летия победы советских войск в Курской битве.

"Киевские последователи нацистских идей и их заокеанские кураторы вторят немецким генералам, виня в своих ошибках то неподходящую погоду, то слишком густую кустарниковую растительность на поле боя", - сказал он (цитата по РИА Новости).

Ранее издание The Wall Street Journal написало, что американские и украинские политики уже на протяжении нескольких недель спорят по поводу стратегий и тактик "оживления" контрнаступления ВСУ.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"