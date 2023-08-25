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Нарышкин назвал провал контрнаступления ВСУ очевидным

10:50
  • пятница
  • 25 августа 2023

Украина винит в своих ошибках кусты и погоду

В Службе внешней разведки (СВР) России заявили о провале контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).
WSJ: новая российская система минирования мешает контрнаступлению ВСУ

Украина пытается оправдать неудачи на поле боя любыми доступными способами, заявил глава СВД Сергей Нарышкин на круглом столе по случаю 80-летия победы советских войск в Курской битве.

"Киевские последователи нацистских идей и их заокеанские кураторы вторят немецким генералам, виня в своих ошибках то неподходящую погоду, то слишком густую кустарниковую растительность на поле боя", - сказал он (цитата по РИА Новости).

Ранее издание The Wall Street Journal написало, что американские и украинские политики уже на протяжении нескольких недель спорят по поводу стратегий и тактик "оживления" контрнаступления ВСУ.

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