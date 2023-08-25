Трамп-младший запустил продажу футболок и кружек с тюремным фото отца

Прибыль пойдет на борьбу с "тиранией и безумием"

Футболки, кружки и постеры с тюремным фото Дональда Трампа выставил на продажу сын экс-президента США. Вся прибыль от продажи этой продукции будет направлена в фонд борьбы с "тиранией и безумием", - написал в Twitter (переименованный в X) Дональд Трамп-младший.

Мерч продается на официальном сайте Трампа. Здесь представлены футболки по цене 29,99 доллара, кружки за 15,99 доллара, а также постеры стоимостью 19,99 доллара. Все предметы украшены снимком бывшего президента США, сделанным во время его кратковременного ареста в тюрьме округа Фултон.

Экс-президент добровольно явился в тюрьму в Джорджии, где подвергся процедуре формального ареста в рамках дела о вмешательстве в выборы. Там Трампа обыскали, сфотографировали и взяли отпечатки пальцев. Спустя 20 минут его освободили под залог в 200 тысяч долларов.

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