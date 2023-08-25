Появились новые подробности предстоящей встречи Путина и Эрдогана

Она может состояться в Сочи

Вопрос создания газового хаба в Турции и строительство атомной электростанции "Аккую" могут стать одними из основных тем предстоящих переговоров между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом в пятницу, 25 августа, рассказал источник в Анкаре.

Эти темы, по словам собеседника ТАСС, будут обсуждаться наряду с черноморской продовольственной инициативой, поскольку "Анкара придает большое значение этим проектам".

Ранее сообщалось, что встреча Путина и Эрдогана в Турции маловероятна. Какой-либо определенности относительно переговоров пока нет. Источники предполагают, что турецкий лидер может прилететь в Сочи на встречу с российским коллегой.

Спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что президенты России и Турции условились о встрече, но не о месте ее проведения — этот вопрос еще будет обговариваться. Чиновник напомнил, что Путин на недавней ночной пресс-конференции в Санкт-Петербурге сказал: сейчас то время, когда он должен быть в стране, ему не до визитов.

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