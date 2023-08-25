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Кабмин одобрил стратегию развития обрабатывающей промышленности до 2030 года

11:20
  • пятница
  • 25 августа 2023

Оно осуществляется в рамках проекта "Развитие производства средств производства"

На заседании российского правительства 23 августа в числе прочих решений была утверждена Сводная стратегия развития обрабатывающей промышленности до 2030 года и на период до 2035 года.

Компетентным органам власти и их руководителям поручается представить предложения по источникам финансирования мероприятий, подлежащих включению в федеральный проект "Развитие производства средств производства".

Срок исполнения данного поручения — до 1 сентября, сообщает пресс-служба правительства России.

Ранее глава кабмина Михаил Мишустин призвал молодежь идти работать на отечественные промышленные предприятия. Он подчеркнул, что "у нас есть чем заниматься в стране".

В начале августа глава государства Владимир Путин отмечал, что российская промышленность набирает ход и осваивает новые направления. Наилучшие показатели демонстрируют предприятия по производству компьютеров, электроники, оптических приборов, металлоконструкций, электрического оборудования.

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