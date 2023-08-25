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Обломки сбитой украинской ракеты С-200 упали под Обнинском

13:09
  • пятница
  • 25 августа 2023

Последствий на земле нет

Обломки сбитой системой ПВО доработанной украинской ракеты комплекса С-200 упали в районе города Обнинск Калужской области.

Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб. "Обломки упали в районе города Обнинск", - отметил собеседник агентства.

Telegram-канал SHOT пишет, что часть обломков упала на территорию частного домовладения в деревне Ореховка. По словам хозяйки, часть ракеты попала в каркасный бассейн, обломок долго шипел в воде.

Утром 25 августа система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила ракету доработанного комплекса С-200 над Калужской областью. Последствий на земле для людей от работы системы ПВО нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.  

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Обломки сбитой украинской ракеты С-200
Обломки сбитой украинской ракеты С-200
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