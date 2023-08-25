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ФСБ задержала в Крыму шестерых членов террористической организации

11:18
  • пятница
  • 25 августа 2023

Задержанные вербовали крымских мусульман в ряды радикалов

Шестеро участников запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" задержаны сотрудниками ФСБ в Крыму. Как сообщили в ведомстве, задержанные распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию.

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В Центре общественных связей ФСБ уточнили, что мужчины проповедовали доктрину создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и свержения действующей власти насильственным путем. Они вербовали крымских мусульман в ряды террористической организации.

При обыске жилищ задержанных изъято большое количество запрещенных в России пропагандистских материалов, средств связи, электронных носителей информации. Также обнаружена крупная сумма денег в иностранной валюте, предназначавшаяся для нужд террористической организации, передает "Интерфакс".

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