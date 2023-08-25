МИД пообещал особое внимание Казахстану и Белоруссии при расширении БРИКС

Объединение уже объявило о принятии шести новых членов

Россия уделит приоритетное внимание кандидатурам Казахстана и Белоруссии при обсуждении следующего расширения БРИКС. Об этом в пятницу, 25 августа, рассказал заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

При этом дипломат подчеркнул, что называть потенциальных кандидатов на следующую волну расширения БРИКС рано — потребуется время для "слаживания" с новыми участниками.

Рябков также заявил, что Россия не сомневается в том, что "новобранцы"внесут существенный вклад в развитие объединения, сообщает ТАСС.

Во время саммита БРИКС страны — участницы объединения договорились принять в этот формат шесть государств: Аргентину, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Эфиопию и Египет. Их полноценное членство в организации начнется с 1 января 2024 года. Глава МИД России Сергей Лавров уточнил, что менять название БРИКС в связи с появлением новых членов не будут, так как это уже устоявшийся бренд.

В Госдепартаменте США, комментируя расширение БРИКС, заявили, что страны имеют право на самостоятельный выбор партнеров и объединений, с которыми они будут взаимодействовать. При этом высокопоставленный дипломат подчеркнул, что на данный момент Вашингтон продолжает работу с региональными союзниками США для стабилизации геополитической ситуации на европейском континенте.

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