Россия не разрешила Японии возобновить поездки "по обмену" на Курилы

Об этом рассказали в Токио

Власти Японии продолжают по дипломатическим каналам контакты с Россией относительно возобновления поездок граждан страны на могилы предков на южные Курилы, но пока не получали положительного ответа. Об этом в пятницу. 25 августа, рассказал генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.

Возобновление проектов гуманитарного обмена по четырем островам, включая посещение могил, является одним из приоритетов в японо-российских отношениях, заявил японский политик.

Мацуно пообещал, что Токио продолжит прикладывать усилия для реализации желаний пожилых бывших жителей Курильских островов, сообщает РИА Новости.

В Синей книге по дипломатии за 2023 год, выпущенной японскими властями, утверждается, что Северные территории (японское название части островов Курильской гряды, на которые претендует Токио) принадлежат Японии, а Россия является их незаконным оккупантом.

Москва напомнила о неоспоримости суверенитета России над Курильскими островами, а Токио предупредила о последствиях подобных заявлений.

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