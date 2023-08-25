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Эстонские СМИ требуют отставки премьера Каллас из-за российского бизнеса ее мужа

11:58
  • пятница
  • 25 августа 2023

Политик утверждает, что "не сделала ничего плохого"

Немедленной отставки премьер-министра Каи Каллас потребовали крупнейшие СМИ Эстонии. Политику рекомендуют начать собирать вещи уже сегодня, чтобы избежать отъезда с еще большим позором в будущем.

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Издания напоминают, что Каллас неоднократно призывала ЕС к ужесточению антироссийских санкций. И при этом стало известно, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу премьер-министра Арво Халлику, продолжает бизнес с Россией.

Эстонские газеты – такие, как Postimees и Eesti Paevaleht – задаются вопросом: неужели премьер не понимала, что бизнес ее мужа с Россией не соответствует международным санкциям ни по сути, ни по форме? Издания приходят к заключению, что Каллас можно заподозрить либо в крайней наивности, либо в соучастии.

При этом журналисты отмечают, что заявление об отставке не обязательно означает уход с поста. Народные депутаты могли бы дать ей новый мандат - если сочтут провал достаточно тривиальным, приводит мнение экспертов "Интерфакс".

Ранее отставки Каллас потребовали оппозиционные парламентские партии, а президент Алар Карис предложил ей объяснить обществу происходящее. Премьер заявила, что не видит причин для отставки: по словам Каллас, ни она, ни ее муж "не сделали ничего плохого".

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