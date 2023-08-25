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Суд продлил арест Дарьи Треповой до зимы

12:06
  • пятница
  • 25 августа 2023

По ходатайству следствия

Басманный суд Москвы до 2 декабря 2023 года продлил арест Дарье Треповой (внесена в реестр террористов и экстремистов – прим. ред.) по делу о теракте в кафе Санкт-Петербурга.

О продлении срока ареста ходатайствовало следствие, заседание было назначено на 11:00 в пятницу, 25 августа, передает РИА Новости.

"Удовлетворить ходатайство следствия и продлить срок содержания под стражей", - огласила решение судья.

В июне Басманный суд продлевал срок ареста до 2 сентября 2023 года. 

По версии следствия, Трепова принесла взрывное устройство на творческий вечер журналиста Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) в кафе в Санкт-Петербурге и вручила его военкору под видом статуэтки. Прогремел взрыв, Татарский погиб.

В ходе расследования было установлено, что покушение организовали украинские спецслужбы. По этому делу разыскивается гражданин Украины Юрий Денисов, который следил за Татарским и позже передал Треповой взрывное устройство, замаскированное под статуэтку.

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Дарья Трепова
Дарья Трепова
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