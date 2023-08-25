Решетников: показатели российской экономики "приятно порадуют"

Министр отметил позитивные экономические тенденции

Тенденции в российской экономике позитивные, показатели по итогам 2023 года "приятно порадуют". Такое заявление сделал в пятницу, 25 августа, министр экономического развития России Максим Решетников.

Как отметил эксперт, "мы весьма неплохо, учитывая тот объем вызовов, который перед нами стоит, проходим текущий год", а также "достаточно уверенно смотрим и в текущий, и в следующий год — и по инвестициям, и по доходам населения, потребительскому спросу, кредитованию".

Решетников объяснил это как следствие "рыночности российской экономики, интеграции в мировую экономику" и призвал предоставлять максимальную свободу бизнесу, сообщает "Интерфакс".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что, несмотря на пессимистические прогнозы, по итогам 2022 года Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира и обогнала Германия. Несколько месяцев были сложными, но сейчас наметился экономический рост, его темпы устойчивы.

Глава МИД Германии Анналена Бербок признала, что экономические санкции, введенные Германией и другими западными странами из-за украинского конфликта, не оказывают ожидаемого эффекта на Россию, хотя рестрикции, по задумке их авторов, "должны были бы иметь экономический эффект".

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