ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские военные сбили истребитель ВСУ

12:20
  • пятница
  • 25 августа 2023

Россия продолжает спецоперацию

Украинский истребитель сбит в Запорожской области при боях за поселок Работино. Об этом в пятницу, 25 августа, рассказал глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Группа штурмовиков ВСУ подорвалась на минах под Красным Лиманом
Российские военные нанесли удар по центру принятия решений ВСУ

Он рассказал, что также уничтожена вражеская бронетехника, которая сейчас горит как в самом поселке, так и на подступах к нему, сообщает РИА Новости.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что провал контрнаступления украинской армии уже стал очевидным. При этом Украина пытается оправдать неудачи на поле боя любыми доступными способами, "виня в своих ошибках то неподходящую погоду, то слишком густую кустарниковую растительность на поле боя".

Отставной офицер разведывательных войск США Скотт Риттер предупредил, что отступление ВСУ на ключевых направлениях фронта в зоне военной спецоперации приведет к освобождению Одессы российской армией. По его словам, "как только украинцы спрячутся за Днепром и россияне поймут, что фронт устоялся, ВС России пойдут на Одессу".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Экипаж Су-35С
Экипаж Су-35С
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.