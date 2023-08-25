Российские военные сбили истребитель ВСУ

Россия продолжает спецоперацию

Украинский истребитель сбит в Запорожской области при боях за поселок Работино. Об этом в пятницу, 25 августа, рассказал глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Он рассказал, что также уничтожена вражеская бронетехника, которая сейчас горит как в самом поселке, так и на подступах к нему, сообщает РИА Новости.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что провал контрнаступления украинской армии уже стал очевидным. При этом Украина пытается оправдать неудачи на поле боя любыми доступными способами, "виня в своих ошибках то неподходящую погоду, то слишком густую кустарниковую растительность на поле боя".

Отставной офицер разведывательных войск США Скотт Риттер предупредил, что отступление ВСУ на ключевых направлениях фронта в зоне военной спецоперации приведет к освобождению Одессы российской армией. По его словам, "как только украинцы спрячутся за Днепром и россияне поймут, что фронт устоялся, ВС России пойдут на Одессу".

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