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Российские космонавты рассказали о предстоящей работе на орбите

14:47
  • пятница
  • 25 августа 2023

Запланировано множество экспериментов

К старту готовы! Межведомственная комиссия допустила к полёту основной и дублирующий экипажи новой длительной экспедиции на МКС. Они успешно прошли проверки и показали высокие результаты. Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-24" запланирован на 15 сентября.

Ну а сегодня в Центре подготовки космонавтов состоялась большая пресс-конференция. Наши специалисты Олег Кононенко, Николай Чуб, а также астронавт НАСА Лорел О’Хара рассказали журналистам о предстоящей работе на орбите. Особое внимание уделили новым экспериментам, которые могут дать мощный импульс развитию мировой науки.

"У нас запланировано порядка 60 экспериментов на год. И из этих 60 будет 7 новых. Это биологический эксперимент "Перепел", то есть исследование технологии инкубирования яиц японского перепела в условиях микрогравитации. Дальше эксперимент "Фуллирен", то есть мы будем выращивать кристаллы фуллерита в условиях невесомости. Эксперимент "Кварц-М", который мы будем делать при ВКД - исследование и контроль космической коррозии внешних поверхностей", - рассказал Олег Кононенко.

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