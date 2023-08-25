Собянин открыл обновленный конноспортивный комплекс "Битца"

Реставрация проходила максимально бережно

Сегодня в Москве после масштабного обновления открылся конноспортивный комплекс "Битца". В церемонии принял участие мэр столицы Сергей Собянин. Работы шли несколько лет. Специалисты старались не тревожить животных. Да и сама реставрация проходила максимально бережно. Были сохранены и приведены в порядок все знаковые сооружения.

Просторные, светлые конюшни, чистые удобные денники. Здесь все продумано до мелочей для комфорта и безопасности людей, ну а четвероногие спортсмены и вовсе точно на курорте - круглогодичный солярий, сооружения для кардиотренировок в любую погоду.

Модернизация главного столичного конноспортивного комплекса "Битца" длилась без малого 5 лет. Теперь оснащению центра могли бы позавидовать лучшие конные школы мира.

"Битца" - крупнейший в Европе конноспортивный комплекс, расположившийся в черте города. Его построили к московской Олимпиаде 1980 года. С тех пор здесь проводили в основном работы по текущему ремонту. Наталья Агеева занималась в спортивной школе ещё в 90-е, вспоминает: тренировки проходили в условиях, близких к спартанским.

Когда в 2017 году столичные власти решили восстанавливать "Битцу" капитально, многие опасались застройки территорий частными инвесторами. Тогда объект решено было ремонтировать полностью за счёт города. Ход работ лично контролировал мэр Сергей Собянин. Сегодня он приехал в "Битцу", чтобы поздравить коллектив конноспортивной школы с открытием.

"Битцевский спортивный олимпийский комплекс, наверное, знают все конники нашей страны, вышло большое количество чемпионов России и мира, но, к сожалению, наступило время, когда этот комплекс, по сути дела, стал аварийным, малоприспособленным для спорта и отдыха и поэтому приняли решение кардинальную реконструкцию всего этого огромного пространства и вот сегодня "Битца" переживает новое рождение, здесь созданы новые спортивные сооружения, новые здания и бережно отреставрированные и отремонтированные исторические здания", - рассказал Собянин.

Занятия здесь, впрочем, не прерывались ни на день. Для этого все работы проводили осторожно и поэтапно. Ведь при длительном простое растерять спортивную форму могли бы не только лошади, но и всадники.

Модернизированный спорткомплекс также включает в себя 8 тренировочных полей и одно разминочное для занятий конным спортом, малую арену, 3 крытых манежа и 1 предманежник, большой спортивный спортзал, лыжную базу и трассы, ветклинику, гостиницу, кафе и прочую инфраструктуру. Ежедневно комплекс сможет принимать более 1500 посетителей.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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