ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве провели тестовое голосование в рамках подготовки к выборам мэра

15:05
  • пятница
  • 25 августа 2023

Проголосовать онлайн на выборах мэра Москвы можно будет с 8 по 10 сентября

Сегодня в Москве проверяли, как работает система электронного голосования. Она будет задействована на выборах мэра столицы в сентябре. В течение шести часов проходило тестовое голосование. Принять участие мог любой москвич, у кого есть полная учётная запись на портале mos.ru.

Пара секунд на сканирование документа и можно переходить к голосованию. Достаточно выбрать подходящий в перечне пункт, нажать на него - и всё. Голос засчитан мгновенно.

"Это действительно очень удобно! Это заняло гораздо меньше времени, нежели раньше я проходил регистрацию. Несколько минут отсканировал паспорт и сделал свой выбор", - рассказал Валентин Шадрин.  

На всё про всё полторы-две минуты. Отличный вариант для тех, кому вечно трудно выделить себе свободное время на поход на избирательные участки. Для тех, кому электронное нововведение пока непривычно, в помощь - сотрудники с оперативными подсказками. Тестовое голосование для того и проводится, чтобы посмотреть, как работает сама система и как на неё реагирует народ. Никакого принуждения. У москвичей есть право выбора, как именно отдать свой голос.

"Если вдруг кто-то из людей моего возраста и старше почему-то имеет какое-то предубеждение или просто боится подходить к технике, - хотя, говорю, это очень интересно, - существует старая надёжная система. Подходите к будочке для голосования, берёт бумажный листочек и голосуете. Но всё-таки я всем рекомендую использовать новую современную систему. Причём, вы можете использовать это как здесь на самом участке, так и у себя дома", - пояснил член общественного штаба по наблюдению за выборами Александр Щипков.

В этом году умный технологичный подход к голосованию решили использовать и во время надомного обхода. Каждому сотруднику предоставят для работы переносной терминал.

"Раньше избирательные комиссии могли обвинить в том, что надомного голосования не происходит. Что эти галочки, в общем-то, фальсифицированы. Теперь это исключено. Теперь существует такая прозрачная, сквозная контрольная функция у наблюдательного штаба. И все доказательства того, проголосовал ли гражданин или нет, они будут отражены в системе", - отметила Вера Москвина, член общественного штаба по наблюдению за выборами.

Да и сам подсчёт голосов при этом убыстряется в разы. Проголосовать онлайн на выборах мэра Москвы можно будет с 8 по 10 сентября. Сделать это можно либо через сайт мос.ру, либо очно, придя на избирательные участки. Заранее регистрироваться не нужно. Каким именно способом проголосовать, можно будет решить непосредственно в день выборов.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ)
Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ)
Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ)
Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ)
Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ)
Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ)
Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ)
Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ)
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.