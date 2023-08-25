В Москве провели тестовое голосование в рамках подготовки к выборам мэра

Проголосовать онлайн на выборах мэра Москвы можно будет с 8 по 10 сентября

Сегодня в Москве проверяли, как работает система электронного голосования. Она будет задействована на выборах мэра столицы в сентябре. В течение шести часов проходило тестовое голосование. Принять участие мог любой москвич, у кого есть полная учётная запись на портале mos.ru.

Пара секунд на сканирование документа и можно переходить к голосованию. Достаточно выбрать подходящий в перечне пункт, нажать на него - и всё. Голос засчитан мгновенно.

"Это действительно очень удобно! Это заняло гораздо меньше времени, нежели раньше я проходил регистрацию. Несколько минут отсканировал паспорт и сделал свой выбор", - рассказал Валентин Шадрин.

На всё про всё полторы-две минуты. Отличный вариант для тех, кому вечно трудно выделить себе свободное время на поход на избирательные участки. Для тех, кому электронное нововведение пока непривычно, в помощь - сотрудники с оперативными подсказками. Тестовое голосование для того и проводится, чтобы посмотреть, как работает сама система и как на неё реагирует народ. Никакого принуждения. У москвичей есть право выбора, как именно отдать свой голос.

"Если вдруг кто-то из людей моего возраста и старше почему-то имеет какое-то предубеждение или просто боится подходить к технике, - хотя, говорю, это очень интересно, - существует старая надёжная система. Подходите к будочке для голосования, берёт бумажный листочек и голосуете. Но всё-таки я всем рекомендую использовать новую современную систему. Причём, вы можете использовать это как здесь на самом участке, так и у себя дома", - пояснил член общественного штаба по наблюдению за выборами Александр Щипков.

В этом году умный технологичный подход к голосованию решили использовать и во время надомного обхода. Каждому сотруднику предоставят для работы переносной терминал.

"Раньше избирательные комиссии могли обвинить в том, что надомного голосования не происходит. Что эти галочки, в общем-то, фальсифицированы. Теперь это исключено. Теперь существует такая прозрачная, сквозная контрольная функция у наблюдательного штаба. И все доказательства того, проголосовал ли гражданин или нет, они будут отражены в системе", - отметила Вера Москвина, член общественного штаба по наблюдению за выборами.

Да и сам подсчёт голосов при этом убыстряется в разы. Проголосовать онлайн на выборах мэра Москвы можно будет с 8 по 10 сентября. Сделать это можно либо через сайт мос.ру, либо очно, придя на избирательные участки. Заранее регистрироваться не нужно. Каким именно способом проголосовать, можно будет решить непосредственно в день выборов.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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