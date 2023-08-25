Напавшего на девушку в шортах в Подмосковье мигранта арестовали

Он пробудет в СИЗО до 23 сентября

Красногорский городской суд арестовал 20-летнего приезжего из Таджикистана Шахзота Джурабоева, который напал на девушку во время пробежки в подмосковном Нахабино.

Он пробудет в СИЗО до 23 сентября, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам или с угрозой его применения".

Инцидент произошел 23 августа во дворе дома по улице Белобородова рабочего поселка Нахабино. 20-летнему молодому человеку не понравилось, как была одета девушка, вышедшая на пробежку. На ней были короткие шорты и майка. Злоумышленник заявил, что женщины не могут появляться в общественных местах в открытой одежде, после чего ударил кулаком по лицу.

После произошедшего девушка обратилась в полицию, молодого человека задержали в тот же день. СКР завел уголовное дело по статье об экстремизме. По делу будут назначены несколько экспертиз.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"