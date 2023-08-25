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Напавшего на девушку в шортах в Подмосковье мигранта арестовали

14:31
  • пятница
  • 25 августа 2023

Он пробудет в СИЗО до 23 сентября

Красногорский городской суд арестовал 20-летнего приезжего из Таджикистана Шахзота Джурабоева, который напал на девушку во время пробежки в подмосковном Нахабино.

Он пробудет в СИЗО до 23 сентября, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам или с угрозой его применения".

Инцидент произошел 23 августа во дворе дома по улице Белобородова рабочего поселка Нахабино. 20-летнему молодому человеку не понравилось, как была одета девушка, вышедшая на пробежку. На ней были короткие шорты и майка. Злоумышленник заявил, что женщины не могут появляться в общественных местах в открытой одежде, после чего ударил кулаком по лицу.

После произошедшего девушка обратилась в полицию, молодого человека задержали в тот же день. СКР завел уголовное дело по статье об экстремизме. По делу будут назначены несколько экспертиз.

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Мигрант напавший на девушку во время пробежки
Мигрант напавший на девушку во время пробежки
Мигрант напавший на девушку во время пробежки
Мигрант напавший на девушку во время пробежки
Мигрант напавший на девушку во время пробежки
Мигрант напавший на девушку во время пробежки
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