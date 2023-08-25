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В РАМТе рассказали о планах на новый сезон

15:14
  • пятница
  • 25 августа 2023

Он стартует 30 августа

Московские театры начинают свой новый сезон! А в РАМТе в этом году он будет особенным - сегодня на сборе труппы актёрам представили нового главного режиссёра Марину Брусникину.

Для неё молодёжный театр уже не в новинку - свой первый спектакль на сцене РАМТа Брусникина поставила ещё в 2013 году, всего их было пять. А впереди много ещё более интересной работы.

Сам сезон начнётся уже 30 августа со спектакля-странствия "Дни Савелия". А 11 сентября уже состоится первая премьера "Здесь дом стоял", это история нашей страны через рассказы актёров старшего поколения - о доме, быте и любимых вещах. А 15 числа Андрей Рыклин представит "Сердце Запада" по рассказам О.Генри.

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