В РАМТе рассказали о планах на новый сезон

Он стартует 30 августа

Московские театры начинают свой новый сезон! А в РАМТе в этом году он будет особенным - сегодня на сборе труппы актёрам представили нового главного режиссёра Марину Брусникину.

Для неё молодёжный театр уже не в новинку - свой первый спектакль на сцене РАМТа Брусникина поставила ещё в 2013 году, всего их было пять. А впереди много ещё более интересной работы.

Сам сезон начнётся уже 30 августа со спектакля-странствия "Дни Савелия". А 11 сентября уже состоится первая премьера "Здесь дом стоял", это история нашей страны через рассказы актёров старшего поколения - о доме, быте и любимых вещах. А 15 числа Андрей Рыклин представит "Сердце Запада" по рассказам О.Генри.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"