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В Москве на два дня закроют участок Люблинско-Дмитровской линии метро

15:19
  • пятница
  • 25 августа 2023

Это связано с подключением к действующей сети метро новых станций

Важная информация для пассажиров столичного метро и МЦК. В предстоящие выходные ожидаются сразу несколько ограничений.

В субботу на участке МЦК от "Крымской" до "Хорошёво" не будут ходить поезда. На остальной части кольца интервалы движения будут увеличены до восьми минут. Ограничения связаны со строительством пешеходного тоннеля на станции "Тестовская" будущего МЦД-4. К обычному графику движение по МЦК вернется в воскресенье утром.

А на Люблинско-Дмитровской линии в субботу и воскресенье будет перекрыто движение на участке от станции "Петровско-Разумовская" до "Селигерской". Это связано с подключением к действующей сети метро новых станций от "Селигерской" до "Физтеха". Пассажиры смогут воспользоваться бесплатными автобусами. Салатовая ветка в обычном режиме заработает в понедельник утром.

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