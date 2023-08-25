Турецкие отели решили исключить алкоголь из системы "все включено"

Это должно снизить цены на отдых

Турецкие туроператоры нашли способ снизить цены на отдых. Они предложили исключить бесплатный алкоголь из системы all inclusive в отелях.

Как отметил гендиректор туроператора Bentour Дениз Угур, спиртные напитки составляют большую часть расходов отельеров. Отказ от них позволит сделать туры более доступными. В то же время, желающие смогут приобрести "алкогольные пакеты" дополнительно, пишет Turizm Guncel.

Причины резкого подорожания отдыха в Турции для россиян ранее назвали эксперты рынка. Они считают, что представители туристической отрасли намеренно повысили цены, так как надеялись на повторение ажиотажа 2022 года. Есть и объективные причины – такие, как повышение цен на продукты, электроэнергию и топливо в стране.

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