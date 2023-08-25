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Турецкие отели решили исключить алкоголь из системы "все включено"

12:31
  • пятница
  • 25 августа 2023

Это должно снизить цены на отдых

Турецкие туроператоры нашли способ снизить цены на отдых. Они предложили исключить бесплатный алкоголь из системы all inclusive в отелях.

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Как отметил гендиректор туроператора Bentour Дениз Угур, спиртные напитки составляют большую часть расходов отельеров. Отказ от них позволит сделать туры более доступными. В то же время, желающие смогут приобрести "алкогольные пакеты" дополнительно, пишет Turizm Guncel.

Причины резкого подорожания отдыха в Турции для россиян ранее назвали эксперты рынка. Они считают, что представители туристической отрасли намеренно повысили цены, так как надеялись на повторение ажиотажа 2022 года. Есть и объективные причины – такие, как повышение цен на продукты, электроэнергию и топливо в стране.

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