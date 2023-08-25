Выловленная у АЭС "Фукусима-1" рыба опасна для здоровья

На российском рынке ее нет

Рыба, выловленная в районе сброса воды с АЭС "Фукусима-1", представляет опасность.

Промысел в районе сброса российскими судами не ведется, на российских прилавках опасной рыбы нет, однако есть определеные риски, об этом РИА Новости заявил омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов.

"Россия не работает с той рыбой, которая ловится в этом районе. Но есть риск, если она разойдется гораздо шире и достанет до наших вод", - предупредил специалист.

В свою очередь Россельхознадзор усилил контроль за биоресурсами, которые выловили в водах недалеко от места сброса.

В марте 2011 года в Японии произошло землетрясение, которое вызвало цунами. Гигантская волна обрушилась на АЭС "Фукусима-1". Из строя вышли сразу три реактора. Авария стала самой масштабной с момента происшествия на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

В разрушенной АЭС скопилось более миллиона тонн воды, которая использовалась для охлаждения реакторов. В 2021 году японские власти объявили о планах постепенного сброса воды в океан после специальной обработки. Вода очищена от радиоактивных веществ, правда, она содержит изотоп водорода - тритий. Сброс планируют производить в течение 30 лет под наблюдением МАГАТЭ.

24 августа 2023 года начался сброс первой партии воды. В Тихий океан планируют сливать по 460 тонн жидкости в сутки.

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