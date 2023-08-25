Власти Владивостока объявили срочную эвакуацию жителей пригорода

Район оказался в зоне подтопления

Жителей пригорода Владивостока, который оказался в зоне подтопления после сброса воды из Богатинского водохранилища, призвали к срочной эвакуации в пункты временного размещения. Заммэра Дмитрий Свитайло просит граждан не игнорировать эти призывы.

По словам Свитайло, пожарно-спасательный гарнизон готовится к эвакуации граждан в связи с подъемом уровня воды в реке Богатая. К пункту временного размещения жителей доставят специальные бесплатные автобусы, говорится в обращении на официальной странице "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что из-за непогоды десятки тысяч жителей Владивостока остались без света. Администрация предупреждает горожан, что находиться рядом с рекой Богатой очень опасно.

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