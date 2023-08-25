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Россия допустила рассмотрение заявки в БРИКС от западной страны

13:02
  • пятница
  • 25 августа 2023

Объединение запустило процесс расширения

Если кто-то из западных стран откажется от санкционной политики и подаст заявку в БРИКС, она будет рассмотрена. Об этом в пятницу, 25 августа, рассказал заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.
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Дипломат отметил, что это возможно, если "для кого притягательность БРИКС покажется вдруг высокой, решит выйти из строя и, несмотря на палочную дисциплину внутри этого западного лагеря, откажется от применения санкционной политики в отношении кого бы то ни было из входящих в объединение государств", сообщает РИА Новости.

Ранее Рябков заявлял, что Россия уделит приоритетное внимание кандидатурам Казахстана и Белоруссии при обсуждении следующего расширения БРИКС. При этом дипломат подчеркнул, что называть потенциальных кандидатов на следующую волну расширения БРИКС рано.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия намерена выстраивать свою работу прежде всего со странами, которые подключаются к работе в формате БРИКС + "аутрич". Он также напомнил, что в 2024 году Россия будет председательствовать в БРИКС.

На саммите члены БРИКС решили конструктивным образом продвигать реформы Всемирной торговой организации. Также объединение призывает к реформе Бреттон-Вудских финансовых институтов, включая Международный валютный фонд.

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