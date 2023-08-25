Медведев встретился с лидерами Абхазии и Южной Осетии

Это произошло накануне 15-летия с момента признания Россией независимости двух государств

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев в пятницу, 25 августа, встретился с главами республик Абхазия и Южная Осетия Асланом Бжанией и Аланом Гаглоевым.

Медведев отметил, что отношения России и двух республик развиваются успешно, подчеркнув, что "у нас союзнические отношения, очень добрые и, естественно, это развитие обязательно продолжится".

Лидеры Абхазии и Южной Осетии поблагодарили российские власти за принятые в 2008 году решения, которые позволили остановить грузинскую агрессию, сообщает РИА Новости.

Ранее Медведев заявил, что Соединенные Штаты сегодня ведут чужими руками преступную войну – так же, как и в августе 2008 года, когда Россия провела операцию по принуждению Грузии к миру, а ее следствием стал суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Зампред Совбеза напомнил, что российские Вооруженные силы за пять дней быстро и жестко наказали "оборзевших националистов".

Это заявление вызвало возмущение официального Тбилиси. Там сочли высказывания Медведева посягательством на территориальную целостность Грузии.

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