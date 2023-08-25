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Силы ПВО сбили беспилотник в Калужской области

13:07
  • пятница
  • 25 августа 2023

Пострадавших нет

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник на территории Бабынинского района Калужской области.

Об этом днем в пятницу, 25 августа, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. В Минобороны уточнили, что БПЛА был самолетного типа.

Ранее в Калужской области ПВО уничтожила ракету доработанного комплекса С-200. Обломки упали в районе города Обнинск. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, отметил Шапша. 

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