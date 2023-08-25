Режим ЧС федерального характера объявлен в Приморье

Решение приняла правительственная комиссия под председательством замглавы МЧС России

В Приморском крае введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Регион серьезно пострадал от осадков, ущерб оценивается в семь миллиардов рублей, сообщил губернатор Олег Кожемяко.

Глава региона отметил, что решение принято на заседании правительственной комиссии под председательством замглавы МЧС России Виктора Яцуценко. Кожемяко пояснил, что федеральный уровень реагирования позволит краю более оперативно получить помощь от центра для ликвидации последствий стихийного бедствия.

В сообщении губернатора в Telegram указано, что обильные осадки за последние две недели причинили серьезный ущерб жителям целого ряда населенных пунктов Приморья. Пострадали более пяти тысяч домовладений, серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам.

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