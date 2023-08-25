Песков опроверг причастность Кремля к крушению самолета Пригожина

Самолет бизнесмена разбился 23 августа

Вокруг трагической гибели пассажиров самолета в Тверской области, в том числе главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, очень много спекуляций. Об этом в пятницу, 25 августа, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Спикер Кремля подчеркнул, что, "конечно же, на Западе все эти спекуляции подаются с определенного угла", однако слухи о якобы причастности российских властей к авиакатастрофе — "все это ложь абсолютная".

Песков напомнил, что "фактов пока не много, их еще предстоит выяснить в ходе следственных действий, которые сейчас выполняются", сообщает "Интерфакс".

О крушении в Тверской области бизнес-джета, принадлежавшего Пригожину, стало известно вечером 23 августа. Предприниматель значился в списке пассажиров рейса из Москвы в Санкт-Петербург. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении безопасности полетов.

Президент России Владимир Путин, комментируя случившееся, подтвердил, что первичные данные указывают на то, что в самолете находились сотрудники ЧВК "Вагнер", в том числе глава компании Евгений Пригожин. Глава государства подчеркнул, что "это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине", о чем мы "помним, знаем и не забудем".

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