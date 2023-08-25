ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Кремле назвали "паршивыми поступками" оскорбления ветеранов СВО

13:59
  • пятница
  • 25 августа 2023

Подобные инциденты не остаются без внимания

Оскорбления в адрес ветеранов специальной военной операции (СВО) абсолютно неприемлемы в российском обществе.

Об этом в пятницу, 25 августа, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Какие-то дополнительные меры воздействия не требуются, "подонки заслужат общественное порицание и наказание".

"Я не думаю, что нужны какие-то дополнительные оклики (из Кремля - прим. ред.) потому что нетерпимость к таким паршивым поступкам абсолютная в обществе", - сказал спикер Кремля.

Общественные организации и правоохранительные органы не оставляют без внимания подобные инциденты, подчеркнул Песков.

В начале августа в Забайкалье после конфликта в кафе избили участника спецоперации. На двух мужчин, получивших ранения в зоне СВО, напала пьяная компания. Возбуждено уголовное дело.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.