В Кремле назвали "паршивыми поступками" оскорбления ветеранов СВО

Подобные инциденты не остаются без внимания

Оскорбления в адрес ветеранов специальной военной операции (СВО) абсолютно неприемлемы в российском обществе.

Об этом в пятницу, 25 августа, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Какие-то дополнительные меры воздействия не требуются, "подонки заслужат общественное порицание и наказание".

"Я не думаю, что нужны какие-то дополнительные оклики (из Кремля - прим. ред.) потому что нетерпимость к таким паршивым поступкам абсолютная в обществе", - сказал спикер Кремля.

Общественные организации и правоохранительные органы не оставляют без внимания подобные инциденты, подчеркнул Песков.

В начале августа в Забайкалье после конфликта в кафе избили участника спецоперации. На двух мужчин, получивших ранения в зоне СВО, напала пьяная компания. Возбуждено уголовное дело.

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