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Путин обсудил с Совбезом поддержку соотечественников, проживающих за рубежом

14:37
  • пятница
  • 25 августа 2023

Встреча состоялась в Кремле

Поддержка соотечественников, проживающих за рубежом, стала одной из основных тем оперативного совещания Владимира Путина с постоянными членами Совета Безопасности России.

Президент провел его сегодня в Кремле в режиме видеоконференции. В заседании приняли участие спикеры обеих палат парламента, зампредседателя Совбеза, руководитель администрации главы государства, а также главы силовых ведомств.

"Уважаемые коллеги, добрый день! У нас несколько вопросов сегодня в повестке дня. Один из них – это поддержка соотечественников за рубежом. Давайте начнём. У нас есть докладчик. Потом и обсудим другие вопросы, зафиксированные, предусмотренные повесткой дня", - заявил Путин.

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