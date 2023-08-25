Песков: Россия остановит террористическую активность Киева

Цель атак украинских дронов - мирные жители

Киев проявляет террористическую активность, отправляя беспилотники на российскую территорию. Ведь целью атак становятся жилые дома и мирные жители, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Специфика этой террористической активности не всегда позволяет избегать незначительных повреждений. Однако следует признать, что ПВО и другие системы защиты работают эффективно, сказал представитель Кремля, комментируя ситуацию с атаками украинских дронов.

Песков подчеркнул, что Россия будет предотвращать угрозу новой террористической активности со стороны Украины. ВС России продолжат специальную военную операцию, приводит слова пресс-секретаря президента ТАСС.

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