Песков: Путин не собирается ехать на саммит G20

У главы государства плотный график

Президент России Владимир Путин не планирует лично присутствовать на саммите "Большой двадцатки" (G20) в Индии. Об этом в пятницу, 25 августа, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Чиновник уточнил, что такой поездки в рабочем графике главы государства нет, поскольку "сейчас действительно насыщенный график", в котором главный акцент сделан на спецоперацию на Украине, сообщает "Интерфакс".

Ранее официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи заявил, что власти страны ожидают приезд президента России Владимира Путина на саммите "Большой двадцатки". При этом чиновник подчеркнул, что, несмотря на устные и письменные подтверждения лидеров стран об участии в предстоящем саммите, на сегодняшний день нельзя утверждать точно о физическом визите того или иного политика на встречу.

Уже достоверно известно, что президента Украины Владимира Зеленского на саммите G20 не будет — политика никто не приглашал. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар подчеркнул, что группа не предназначена для решения вопросов "глобальной безопасности".

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