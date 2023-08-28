Гороскоп на сегодня, 28 августа, для всех знаков зодиака

Не пытайтесь усидеть на двух стульях

Овны

Понедельник, которого мы совершенно не заслужили: уж слишком он серьезен! Солнце и Сатурн ведут спор, а у вас может портиться настроение. Но это скоро пройдет.

Тельцы

Завтра в вашем знаке затормозит Уран, а сегодня звезды устроили холодный душ семейным представителям знака. Будьте готовы к тому, что придется потерпеть какой-то дискомфорт.

Близнецы

Усидеть на двух стульях будет трудно – или на работе вы будете выкладываться по полной, или дома. Решайте сами, что сейчас важнее, и не сожалейте о сделанном выборе.

Раки

Неподходящий день для поиска информации, переговоров, деловой переписки и умственной работы. Если вам предстоит выступление, экзамен или тестирование, готовьтесь основательно.

Львы

Желание подняться на более высокий финансовый уровень уже не первый день волнует вас. Однако приходящие сегодня идеи и предложения окажутся пустыми, не тратьте на них время.

Девы

Вы сегодня можете почувствовать приступ лени и апатии, а может, и грусти. Примерно через неделю это пройдет, а пока старайтесь беречь себя, высыпаться и сохранять силы.

Весы

Абстрагируйтесь от мира и сосредоточьтесь на себе, а точнее, на состоянии здоровья. Сегодня вы сможете начать в чем-то ограничивать себя: у вас будут силы и желание.

Скорпионы

У вас сегодня будет плохо с креативностью, поэтому придумать что-то интересное вряд ли получится. Единственное, чем можно заниматься – это домашние дела.

Стрельцы

Сегодня день полезных, хоть и не очень приятных открытий, касающихся карьеры. Возможно, узнав внутреннюю кухню какой-то компании, вы заново оцените свое место работы.

Козероги

Вам звезды советуют готовить план Б: скоро вы можете получить известие о том, что поездка отменится или учеба перенесется. Продумайте, чем займетесь в этом случае.

Водолеи

Не время шиковать, считает Сатурн и посылает вам тревожные мысли о финансах. Так что идеи об экономии, которые витали в голове всю прошлую неделю, в принципе правильные.

Рыбы

Сатурн в вашем знаке не на шутку разошелся: его противостояние с Солнцем усложнит жизнь многим. Вам же стоит быть мягче с партнером в целом и в общении тет-а-тет.

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