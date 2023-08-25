ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью

Попытка террористической атаки пресечена

Системы ПВО ВС России пресекли попытку Киева совершить теракт. Украинский беспилотник был перехвачен над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, беспилотный летательный аппарат самолетного типа ПВО засекла двадцать пятого августа около 13:00. Дежурными средствами противовоздушной обороны БПЛА был уничтожен над территорией Белгородской области, приводит сообщение Минобороны РИА Новости.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении еще одного дрона ВСУ. Около 12.00 БПЛА самолетного типа перехватили над территорией Бабынинского района Калужской области. Силами ПВО беспилотник ликвидирован.

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