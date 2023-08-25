В "Царицыно" стартовал фестиваль исторических садов

Посетителей ждет насыщенная культурная программа

Каждый ступивший на эту территорию будет мгновенно сбит с толку красотой и великолепием. Как устоять, когда перед глазами единство цвета, тонких цветочных ароматов и педантичное почти эстетское оформление. Достаточно одного взгляда на эти фантазийные сады, чтобы потерять счёт времени и начать своё путешествие. Маршрут увлекательный: 15 садов, 15 миров.

"Наши цветники - это интерпретация работ Кандинского. Как связь микрокосма и макрокосма", - пояснила ландшафтный архитектор Наталья Климова.

"Самое сложное - выбрать растения для этого сада. У всех земные растения, а мы должны были сделать фантастические растения", - говорит ландшафтный дизайнер Ольга Озерова.

Организаторы задали ландшафтным дизайнерам ребус - сделать ландшафтную композицию отражением мифов и легенд. Дарья задумывала отправить посетителей на поиски Нимфы. Получилось - нашла и оформила путь к себе.

Фестиваль исторических садов проходит в Царицыне шестой год подряд. И с тех пор каждое лето на неделю воздушные сады превращаются в яркое выставочное пространство. Здесь есть почетные гости в лице усадеб и заповедников. Они представляют свои композиции вне конкурса. 10 ландшафтов - авторские. Андрей Щедрин создал настоящую фотозону. Позаботился о композиции кадра, проработанном фоне, переднем плане.

Есть и камень, как на картине Васнецова. При таком буйстве зелени, говорит автор, Алёнушка точно будет веселее. Не заскучают и посетители. Их ждёт насыщенная культурная программа. Помимо дней, открытых для общения любителей комнатных растений и керамистов, в программе много активностей.

"В пятницу, субботу и воскресенье на территории Садов будет звучать джаз и барочная музыка вечером. Поэтому обязательно приходите. И, конечно, большая детская программа с мастер-классами, с плетением, с икебанами", - рассказала Елизавета Фокина, генеральный директор музея-заповедника "Царицыно".

Фестиваль исторических садов в "Царицыне" пройдёт с 25 августа по 3 сентября

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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