Пять стран ЕС потребовали продлить запрет на импорт зерна с Украины

Киев очень этим недоволен

Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия согласовали обращение к Европейской комиссии (ЕК) с требованием продлить запрет импорта зерна с Украины до конца 2023 года. Об этом в пятницу, 25 августа, рассказал польский министр сельского хозяйства и развития сельской местности Роберт Телус.

Политик подчеркнул, что такова твердая позиция всех пяти восточноеврпоейских стран, причем они хотят, чтобы список был "эластичным". Это означает, что данные государства хотят иметь возможность вносить туда другие сельскохозяйственные товары или исключать их из перечня, сообщает ТАСС.

В июле Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Словакия подписали декларацию о продлении запрета на ввоз зерна с Украины с сохранением транзита, отметив, что "ограничения, которые ввела Европейская комиссия в отношении четырех видов зерна, принесли неожиданно положительный эффект.

Этим остался крайне недоволен Киев. Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина и мир снова находятся на грани глобального продовольственного кризиса, а Польша в это время ведет себя эгоистично.

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