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ВМФ России нанес удар по украинским портовым объектам

14:47
  • пятница
  • 25 августа 2023

Цели уничтожены

Объект портовой инфраструктуры, который использовался в интересах Вооруженных сил Украины, поражен минувшей ночью. Удар был нанесен с кораблей Военно-Морского Флота России высокоточным оружием большой дальности, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он подчеркнул, что цель удара достигнута.

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Также, по данным Минобороны,  подразделения "Южной" группировки войск при поддержке штурмовой и армейской авиации успешно отразили три атаки ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Клещеевка и Старомихайловка в ДНР. Потери противника на Донецком направлении составили до 260-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными.

Кроме того, пять атак ВСУ отразили российские подразделения при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем на Запорожском направлении. Украинские войска потеряли здесь более 110-ти военнослужащих, две боевые машины пехоты "Bradley" и два бронетранспортера "Stryker" производства США. А в районе населенного пункта Работино уничтожен склад боеприпасов, сообщил Конашенков на брифинге

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