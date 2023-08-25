ВМФ России нанес удар по украинским портовым объектам

Цели уничтожены

Объект портовой инфраструктуры, который использовался в интересах Вооруженных сил Украины, поражен минувшей ночью. Удар был нанесен с кораблей Военно-Морского Флота России высокоточным оружием большой дальности, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он подчеркнул, что цель удара достигнута.

Также, по данным Минобороны, подразделения "Южной" группировки войск при поддержке штурмовой и армейской авиации успешно отразили три атаки ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Клещеевка и Старомихайловка в ДНР. Потери противника на Донецком направлении составили до 260-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными.

Кроме того, пять атак ВСУ отразили российские подразделения при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем на Запорожском направлении. Украинские войска потеряли здесь более 110-ти военнослужащих, две боевые машины пехоты "Bradley" и два бронетранспортера "Stryker" производства США. А в районе населенного пункта Работино уничтожен склад боеприпасов, сообщил Конашенков на брифинге.

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