Вины России в случившемся нет, утверждают германские СМИ

Источники, знакомые с ходом расследования взрывов на "Северных потоках", подтверждают, что след ведет на Украину. Об этом в пятницу, 25 августа, сообщают германские СМИ Spiegel и ZDF.

Собеседники издания подчеркивают, ссылаясь на данные расследований, что никаких подтверждений вины России в случившемся нет.

При этом СМИ отмечают, что Германия не предприняла никаких дополнительных мер по защите "Северных потоков" в 2022 году, несмотря на предупреждения о возможном теракте, цитирует эти сообщения РИА Новости.

Зарубежная пресса активно муссирует информацию о причастности украинских диверсантов, не связанных с Киевом и Вашингтоном — якобы небольшая группа без серьезной подготовки и ресурсов смогла взорвать чрезвычайно охраняемый объект на глазах у сил НАТО. Однако американский журналист Брюс Грин заявил, что атаку на газопроводы совершили западные силы, а учения НАТО были плацдармом.

25 мая российский МИД вызвал послов Германии, Дании и Швеции, которые проводят национальные расследования диверсии на "Северных потоках". Ведомство заявило решительный протест в связи с полным отсутствием у России результатов этих расследований, назвав уклонение властей ФРГ, Дании и Швеции от взаимодействия с российской стороной в данном деле неприемлемым.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"