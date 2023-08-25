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Медведев анонсировал триллер с Байденом и Трампом

15:21
  • пятница
  • 25 августа 2023

В США накануне выборов судят бывшего президента

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал в соцсетях разворачивающуюся в США историю с уголовным преследованием бывшего главы государства Дональда Трампа и политическими проблемами престарелого действующего президента Джо Байдена.

Как написал Медведев, "новый триллер уже совсем скоро", а название этому триллеру — "Заключенные против зомби". Сопроводил он этот пост снимком Трампа из тюрьмы и фотожабой на Байдена в виде зомби, сообщает РИА Новости.

Ранее 45-й президент США Дональд Трамп прошел формальную процедуру ареста в тюрьме в штате Джорджия. Это заняло около 20 минут, после этого политик покинул здание тюрьмы — он был освобожден, поскольку его защита заранее согласовала с судом залог в размере 200 тысяч долларов.

Сын политика, Дональд Трамп-младший, решил подзаработать на мерче и выставил на продажу футболки, кружки и постеры с тюремным фото своего отца.

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