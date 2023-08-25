Хакеры начали сливать в сеть данные об оборонной системе Польши

Взломана информационная система Академии военного искусства

Документы Академии военного искусства Польши начали просачиваться в интернет. Это результат взлома системы военного учреждения – который, как выяснилось, произошел еще в июле.

Как сообщает польская газета Wyborcza, Академия военного искусства стала жертвой мощнейшей хакерской атаки со стороны группы CyberTriad. Авторы материала утверждают, что группа связана с Россией или с Китаем.

В результате взлома хакерами получен доступ к конфиденциальным данным об оборонной системе страны. Речь идет, в частности, о таких документах, как структура танковой бригады и схема проведения учений с использованием системы поддержки командования. Слиты также документы с указанием 26 фамилий польских офицеров в звании от лейтенанта до майора. Сообщается, что хакеры в завершение атаки зашифровали все данные на компьютерах академии.

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