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Захарова: боеприпасы с ураном превратят Украину в "непригодную для жизни землю"

15:37
  • пятница
  • 25 августа 2023

Специалисты наблюдают рост радиационного фона

Анонсированные странами "коллективного" Запада поставки боеприпасов с обедненным ураном ВСУ превратят украинские земли в "непригодную для жизни пустошь". Об этом в интервью изданию "Комсомольская правда" заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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"Из-за поставок радиоактивных и высокотоксичных английских и американских боеприпасов с обедненным ураном Украина превращается в непригодную для жизни землю", - заявила Захарова, отвечая на вопрос журналиста о последствиях применения украинскими военными таких боеприпасов.

При этом представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что использование "радиоактивных" боеприпасов в зоне военной спецоперации уже привело к заражению почвы. По ее словам, российские военные фиксируют все изменения радиационного фона для предотвращения дальнейшего "заражения".

Она также добавила, что использование таких вооружений в зоне СВО может привести не только к "загрязнению" расположенных на Украине плодородных почв, но и к "тотальному заражению" территорий Польши и Белоруссии. Иными словам, западные страны совершают "грубейшую ошибку", которая в перспективе может привести к "экологической катастрофе" на европейском континенте, заключила дипломат.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон демонстрируют "маниакальное" стремление помогать Киеву "до последнего украинца". По мнению высокопоставленного дипломата, несмотря на растущие недовольство простых граждан США, администрация действующего американского президента Джо Байдена продолжает анонсировать новые поставки вооружений на Украину.

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