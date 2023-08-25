ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны предложило признать ветеранами боевых действий ряд силовиков

15:39
  • пятница
  • 25 августа 2023

Это может коснуться отражающих вооруженное вторжение в Россию

Министерство обороны России подготовило поправки в закон "О ветеранах", предусматривающие установление статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий для силовых ведомств.

Законопроект подготовлен в целях установления статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий сотрудникам силовых ведомств, которые выполняют задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию России.

Предлагается присваивать статус ветерана боевых действий силовика, которые обороняют важные государственные объекты и отражают провокации на государственной границе и на приграничных территориях субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения СВО, сообщает "Интерфакс".

Ранее министр чрезвычайных ситуаций России Александр Куренков заявил, что работающие в зоне спецоперации сотрудники МЧС могут получить статус ветеранов боевых действий. Он также предложил создать в России межведомственные штабы гражданской обороны, отметив, что за основу будет взят опыт Донецкой народной республики.

Президент России Владимир Путин отмечал, что российские власти и общество должны создавать все условия для участия ветеранов специальной военной операции в активной общественной деятельности и реализации социальных инициатив.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Ветераны СВО
Ветераны СВО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.