Минобороны предложило признать ветеранами боевых действий ряд силовиков

Это может коснуться отражающих вооруженное вторжение в Россию

Министерство обороны России подготовило поправки в закон "О ветеранах", предусматривающие установление статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий для силовых ведомств.

Законопроект подготовлен в целях установления статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий сотрудникам силовых ведомств, которые выполняют задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию России.

Предлагается присваивать статус ветерана боевых действий силовика, которые обороняют важные государственные объекты и отражают провокации на государственной границе и на приграничных территориях субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения СВО, сообщает "Интерфакс".

Ранее министр чрезвычайных ситуаций России Александр Куренков заявил, что работающие в зоне спецоперации сотрудники МЧС могут получить статус ветеранов боевых действий. Он также предложил создать в России межведомственные штабы гражданской обороны, отметив, что за основу будет взят опыт Донецкой народной республики.

Президент России Владимир Путин отмечал, что российские власти и общество должны создавать все условия для участия ветеранов специальной военной операции в активной общественной деятельности и реализации социальных инициатив.

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